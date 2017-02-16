Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением

Женщина пыталась разнять дерущихся с помощью ножа

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение из приемного покоя центральной районной больницы о том, что к ним доставлен 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Якутии.

Выехавшая на место происшествия следственно – оперативная группа установила, что ножевое ранение нанесла 40-летняя местная жительница.

Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между гостями произошла ссора, которая переросла в драку. Хозяйка квартиры пыталась остановить дерущихся, но потерпевший отталкивал ее и продолжал наносить удары обидчику. Чтобы остановить мужчину, она взяла кухонный нож и нанесла ему удар в область живота. В результате ранения у потерпевшего повреждены внутренние органы.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.