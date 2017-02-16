Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры

В ситуацию вмешался водитель скорой помощи

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции города Белогорска, Амурская область, поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о конфликте, произошедшем в одной из квартир города, куда она прибыла по вызову, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Предварительно установлено, что на указанный адрес была вызвана скорая помощь женщине по поводу травмы головы. Прибывшая фельдшер оказала ей первую медицинскую помощь и предложила проехать в больницу для прохождения дополнительного осмотра. Однако женщина ответила категорическим отказом.

Когда медработник направилась к выходу, сожитель хозяйки квартиры, имеющий явные признаки алкогольного опьянения, запер входную дверь на замок. Тем самым фельдшер скорой помощи была лишена права свободно и беспрепятственно покинуть жилое помещение. Мужчина требовал госпитализации сожительницы, не взирая на её отказ. Гражданин выпустил из квартиры медработника только после вмешательства водителя скорой помощи.

По факту незаконного лишения медработника свободы, не связанное с его похищением, подразделением дознания МО МВД России "Белогорский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.