Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля 19:16, 15 февраля Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля (Эксклюзив)
Во Владивостоке решают, как отбуксировать 16:22, 15 февраля Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
Снег с дождем накроет Приморье в четверг 16:03, 15 февраля Снег с дождем накроет Приморье в четверг
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
01:36
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
01:36
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
01:36
Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО Эксклюзив
01:27
Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры
00:09
Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре
Февраль, 15 среда
23:03
Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН
22:31
«Тур острова Папенберг» состоится уже в эту субботу
21:11
День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества
20:36
Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
19:40
В Москве трое грабителей напали на инкассаторов, один человек погиб Видео
19:16
Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля Эксклюзив
19:04
С Днём защитника Отечества поздравляют ветеранов и военнослужащих
18:32
Во Владивостоке подорожал проезд на морском общественном транспорте Фото
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 15 февраля
18:00
Финал конкурса "Еще раз про любовь" состоялся во Владивостоке Фото
17:47
Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено
17:38
Глоток новой жизни: каково оно, лицо зависимости? Видео
17:32
Грабителя задержали в Приморье
17:15
Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи
17:12
Какой сегодня праздник: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
17:04
Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
16:55
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке Фото
16:44
Аэропорт Владивосток отметил День рождения
16:33
Школьникам Владивостока рассказывают о героях Отечества и патриотизме
16:22
Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
16:16
Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые
16:03
Снег с дождем накроет Приморье в четверг
15:44
Житель Владивостока доехал бесплатно до Шаморы и ограбил таксиста, угрожая ему расправой
15:21
Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка Фото
15:09
Студенты Владивостока выращивают огурцы в университете Видео
14:46
В Приморье раздавали "валентинки для машинки"
14:37
Во Владивостоке пройдет премьера пьесы "Прошлым летом в Чулимске"
14:35
Футбол вызывает слабоумие
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры

В ситуацию вмешался водитель скорой помощи
Фото: ng72.ru Фото: ng72.ru
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции города Белогорска, Амурская область,  поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о конфликте, произошедшем в одной из квартир города, куда она прибыла по вызову, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Предварительно установлено, что на указанный адрес была вызвана скорая помощь женщине по поводу травмы головы. Прибывшая фельдшер оказала ей первую медицинскую помощь и предложила проехать в больницу для прохождения дополнительного осмотра. Однако женщина ответила категорическим отказом.

Когда медработник направилась к выходу, сожитель хозяйки квартиры, имеющий явные признаки алкогольного опьянения, запер входную дверь на замок. Тем самым фельдшер скорой помощи была лишена права свободно и беспрепятственно покинуть жилое помещение. Мужчина требовал госпитализации сожительницы, не взирая на её отказ. Гражданин выпустил из квартиры медработника только после вмешательства водителя скорой помощи.

По факту незаконного лишения медработника свободы, не связанное с его похищением, подразделением дознания МО МВД России "Белогорский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН
23:03, 15 февраля 2017 Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН

Вход свободный

День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества
21:11, 15 февраля 2017 День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества

В школе № 33 состоялась встреча с председателем Совета ветеранов Первомайского района

Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
20:36, 15 февраля 2017 Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН

Команды представят на суд зрителям и жюри два конкурса

Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО
18:50, 15 февраля 2017 Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО

Илью Шамратова в камере навестили члены ОНК

Во Владивостоке подорожал проезд на морском общественном транспорте
18:32, 15 февраля 2017 Во Владивостоке подорожал проезд на морском общественном транспорте

Повышение составило 3,2% от прежней суммы

Самые актуальные события на VladNews за 15 февраля
18:08, 15 февраля 2017 Самые актуальные события на VladNews за 15 февраля

Ежедневный дайджест

Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено
17:47, 15 февраля 2017 Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено

На месте продолжают работать специалисты