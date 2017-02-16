За перемещение самогона россияне будут платить штраф

Речь идет о продукции с содержанием спирта более 28%

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В Министерстве финансов поддержали законопроект, предполагающий административное наказание за перемещение немаркированной крепкой алкогольной продукции. Представители ведомства поддержали документ как один из пунктов «дорожной карты» по стабилизации ситуации на алкогольном отечественном рынке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Авторами проекта является группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным.



Речь идет о продукции с содержанием спирта более 28%, на которой отсутствует маркировка. Заметим, норма не будет распространяться на небольшие объемы жидкости. Установлена норма – пять литров на человека. Также запретят розничную продажу алкоголя через автоматы.



Эксперты заметили, что нормы могут распространить и на автомобильные стеклоомывающие жидкости, которые содержат более 30% спирта.



Если штрафы за стеклоомыватель можно отнести к курьезам, в целом изменения в законодательстве оцениваются как очень серьезные. Так полагает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Он уточнил, что после принятия новых норм нарушителем может стать как продавец, так и покупатель. Последнему может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.