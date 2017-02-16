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Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре

Проводится проверка
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В Краснодаре местные жители нашли стопу новорожденного ребенка. сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Страшная находка была обнаружена вблизи детского сада. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Обнаруженный фрагмент тела направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время следователи занимаются тем, что ищут остальные фрагменты тела и пытаются установить личность матери ребенка. Из городских медучреждений истребована документация, которая, возможно, поможет установить ее место проживания.

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