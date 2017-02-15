Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля

Заседание пройдет в Басманном суде Москвы

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Басманный суд Москвы 16 февраля рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для генерального директора ООО "Востокцемент" Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока Игоря Пушкарева.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов, старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александре Бастрыкине Рустам Габдулин (в июле 2012 года возглавил следствие по Болотному делу) просит суд продлить Андрею Пушкареву меру пресечения - домашний арест- на 3 месяца и 2 суток, а всего до 11 месяцев 7 суток, то есть до 30 мая 2017 года.

"Защита будет просить о залоге, что решит суд, узнаем завтра", - отметил адвокат.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 26 декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Андрея Пушкарева, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы - домашний арест до 28 февраля 2017 года. Суд не прислушался к доводам защиты о состоянии здоровья подзащитного и необходимости лечения.

Напомним, Андрей Пушкарев проходил лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За период с января 2015 года по июнь 2016 ему было сделано 22 операции.