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Фоторепортажи

Финал конкурса "Еще раз про любовь" состоялся во Владивостоке

Фоторепортаж
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В День всех влюблённых во Дворце детского творчества Владивостока состоялся финал городского конкурса для школьников «Ещё раз про любовь». РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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