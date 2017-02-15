В День всех влюблённых во Дворце детского творчества Владивостока состоялся финал городского конкурса для школьников «Ещё раз про любовь». РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
Финал конкурса "Еще раз про любовь" состоялся во Владивостоке
ФоторепортажВладивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.
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