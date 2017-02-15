Фоторепортаж

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В День всех влюблённых во Дворце детского творчества Владивостока состоялся финал городского конкурса для школьников «Ещё раз про любовь». РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.