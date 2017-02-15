Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено 17:47, 15 февраля Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено
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Глоток новой жизни: каково оно, лицо зависимости?

Как помогает группа анонимных алкоголиков людям
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Оставаться трезвыми и помочь другим обрести здоровый образ жизни – главная цель содружества Анонимных Алкоголиков. Те, кто победили желание выпить, сегодня, не скрывая, рассказывают о том, к чему приводит злоупотребление спиртными напитками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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