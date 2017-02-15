Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено 17:47, 15 февраля Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено
Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными 17:04, 15 февраля Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке 16:55, 15 февраля Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Февраль, 15 среда
18:01
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
18:01
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
17:47
Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено
17:38
Глоток новой жизни: каково оно, лицо зависимости? Видео
17:32
Грабителя задержали в Приморье
17:15
Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи
17:12
Какой сегодня праздник: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
17:04
Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
16:55
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке Фото
16:44
Аэропорт Владивосток отметил День рождения
16:33
Школьникам Владивостока рассказывают о героях Отечества и патриотизме
16:22
Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
16:16
Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые
16:03
Снег с дождем накроет Приморье в четверг
15:44
Житель Владивостока доехал бесплатно до Шаморы и ограбил таксиста, угрожая ему расправой
15:21
Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка Фото
15:09
Студенты Владивостока выращивают огурцы в университете Видео
14:46
В Приморье раздавали "валентинки для машинки"
14:37
Во Владивостоке пройдет премьера пьесы "Прошлым летом в Чулимске"
14:35
Футбол вызывает слабоумие
14:29
Владивосток увидит "Стену" уже в ближайшее воскресенье
14:24
Переход леопарда над Нарвинским тоннелем запечатлен на видео Видео
14:19
На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов Фото
14:14
При пожаре в Приморье спасен мужчина
14:10
В Приморье продается квартира площадью 62 квадрата
14:03
Сегодня во Владивостоке открывается городская школа «Звезды КВН»
13:52
В Приморье сгорел жилой дом
13:41
В Приморье зафиксировано шесть возгораний
13:36
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий Эксклюзив
13:31
"Мужская тема" на волнах 101,7 FM
13:30
Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:15
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено

На месте продолжают работать специалисты
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Тепло и горячее водоснабжение части Фрунзенского района во Владивостоке не нарушилось в результате обвала грунта на улице Станюковича и осуществляется в полном объёме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Силами подрядной организации и спасателей при помощи тяжёлого крана на месте обвала грунта произведён демонтаж деформированных лотков теплотрассы, отслоившихся кусков асфальта.

Сейчас специалисты вырабатывают технологическое решение по укреплению трубы теплотрассы. Сложность заключается в том, что грунт, на котором лежали опоры теплотрассы, обвалился. Планируется установка новых опорных конструкций, подходящих к новым условиям, и прокладка временной нитки трубопровода, минуя аварийный участок. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Вчера во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи
17:15, 15 февраля 2017 Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи

Заявки подала уже 21 организация

Какой сегодня праздник: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
17:12, 15 февраля 2017 Какой сегодня праздник: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня во многих российских городах проходят торжественные мероприятия

Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
17:04, 15 февраля 2017 Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными

Осадков не ожидается

Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке
16:55, 15 февраля 2017 Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке

Ведётся обследование грунта и разработка проекта по монтажу временного трубопровода

Аэропорт Владивосток отметил День рождения
16:44, 15 февраля 2017 Аэропорт Владивосток отметил День рождения

Терминалу исполнилось 9 лет

Во Владивостоке решают, как отбуксировать
16:22, 15 февраля 2017 Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"

Расходы по транспортировке возьмет на себя администрация морского порта Владивосток

Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые
16:16, 15 февраля 2017 Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые

Специалисты прогнозируют глобальное потепление