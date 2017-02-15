Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено

На месте продолжают работать специалисты

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Тепло и горячее водоснабжение части Фрунзенского района во Владивостоке не нарушилось в результате обвала грунта на улице Станюковича и осуществляется в полном объёме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Силами подрядной организации и спасателей при помощи тяжёлого крана на месте обвала грунта произведён демонтаж деформированных лотков теплотрассы, отслоившихся кусков асфальта.

Сейчас специалисты вырабатывают технологическое решение по укреплению трубы теплотрассы. Сложность заключается в том, что грунт, на котором лежали опоры теплотрассы, обвалился. Планируется установка новых опорных конструкций, подходящих к новым условиям, и прокладка временной нитки трубопровода, минуя аварийный участок.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Вчера во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств.