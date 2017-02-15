Какой сегодня праздник: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня во многих российских городах проходят торжественные мероприятия

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Праздник утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.



Стоит напомнить, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятной. В этот день мы вспоминаем о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.



По мнению многих историков и аналитиков, война в Афганистане является самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.



Известно, что в 1980 году чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан. Решение о вводе войск было названо агрессией. В Советском Союзе на протяжении долгих лет правда об афганской войне скрывалась, а солдат и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты».



Но сегодня россияне вспоминают не только тех, кто погиб в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Отметим, что 25 тысяч граждан РФ отдали свои жизни, исполняя служебный долг.



Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе.



События новейшей истории говорят о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию.



Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян участвовали в боевых действиях за рубежом.



Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по обороне Заварзин: «Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках».



Сегодня во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий и представителей власти.