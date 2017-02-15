Самые актуальные события на VladNews за 15 февраля

Ежедневный дайджест

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

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Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке

Имеются документы, подтверждающие, что подрядчик знал о нарушениях

Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки

Подробности устанавливаются

На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов

На месте происшествия устанавливают бетонные блоки

Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"

Расходы по транспортировке возьмет на себя администрация морского порта Владивосток

Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке

Правоохранители устанавливают личность стрелявшего

Находка: антрацитовый снег, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере

Перевалка черного золота открытым способом становится опасна

Снег с дождем накроет Приморье в четверг

Во Владивостоке температуру воздуха поднимется до +4 °С