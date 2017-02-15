Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН

Вход свободный

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Вопрос платы за общедомовые нужды (ОДН) обсудили во Владивостоке на выездном семинаре школы «Управдом». Он прошел 14 февраля в общеобразовательной школе №11, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Докладчиком мероприятия стал Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «Учётно-регистрационный центр г. Владивостока», член некоммерческого партнерства «Домовой контроль».

«Целью семинара стало рассказать горожанам о новом порядке начисления ОДН, - рассказал он. - У людей очень много вопросов. Мы в этом смогли убедиться еще во время первого в этом году занятия школы «Управдом», которое прошло 8 февраля в администрации города. Не всем удается сразу разобраться, каким образом и кому теперь мы оплачиваем общедомовые нужды. И объяснить это – наша задача».

Напомним, с 1 января этого года плату на общедомовые нужды за холодную и горячую воду, а также электричество начисляют не ресурсоснабжающие организации, как это было раньше, а управляющие компании или товарищества собственников жилья. То есть строка «ОДН» теперь включена в квитанцию за содержание жилого помещения. При этом УК и ТСЖ могут рассчитывать ОДН как по показаниям общедомового счетчика, так и по нормативам.

«Есть и такие УК, которые пока вообще не вписали ОДН в квитанции, - добавляет Игорь Курсаков. - На мой взгляд, это некий жест доброй воли: управляющие компании решили, видимо, подождать введения новых нормативов, которые, возможно, будут не так высоки, как нынешние».

Напомним, новые нормативы на ОДН Департамент по тарифам администрации Приморского края обязан утвердить до 1 июня 2017 года.

Следующее выездное занятие школы жилищного просвещения «Управдом» состоится уже завтра, 16 февраля. В школе № 33 (ул. Сахалинская, 23а) его вновь проведет Игорь Курсаков. Тема семинара: «ОДН как плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома»

На занятие приглашаются все желающие. Начало в 18.30. Вход свободный.