Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что влияет на мужское облысение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на PLOS Genetics.
Как оказалось, большинство генов, связанных с мужским облысением, находились на Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные биобанка, которые содержат более чем 52 тысяч мужчин, которые участвовали в программе по исследованию генетических предпосылок потери волос.
По словам специалистов, проведенное ими исследование генетических причин потери волос является крупнейшим в своем роде.