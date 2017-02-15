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Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что влияет на мужское облысение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на PLOS Genetics.

Как оказалось, большинство генов, связанных с мужским облысением, находились на Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные биобанка, которые содержат более чем 52 тысяч мужчин, которые участвовали в программе по исследованию генетических предпосылок потери волос.

По словам специалистов, проведенное ими исследование генетических причин потери волос является крупнейшим в своем роде. 

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