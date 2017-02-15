«Тур острова Папенберг» состоится уже в эту субботу

В субботу, 19 февраля, на замершей акватории бухты Новик острова Русский состоится ледовое велоралли «Тур острова Папенберг - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока.
«Тур острова Папенберг - 2017» - это зимняя гонка на велосипедах по морскому льду в формате ралли. Для взрослых спортсменов велоралли пройдет по маршруту мыс Мелководный - остров Папенберг - остров Елена (мыс Крутой) – мыс Полонского - мыс Мелководный. Протяженность дистанции составит 20 километров. Для детских групп дистанция будет составлять 8 киллометров, то есть до острова Папенберг и обратно..
Старт гонке будет дан на территории «Спортивного клуба острова Русский» в поселке Мелководный, там же участники будут финишировать. По словам организаторов, преодолеть маршрут можно будет бегом, на коньках или лыжах, но это пойдет в отдельный зачет.
Ознакомиться более подробно с маршрутом и подать заявку на участие в велоралли можно на сайте http://orgeo.ru/event/3429. Информацию можно уточнить у организаторов по телефону 8-914-734-47-31.
Программа соревнований:
- 10:30 – регистрация участников;
- 11:45 – открытие соревнований;
- 12:00 – общий старт для участников триатлона;
- 12:05 – общий старт для детских групп на дистанцию велоралли;
- 15:00 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.