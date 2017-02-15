День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества

В школе № 33 состоялась встреча с председателем Совета ветеранов Первомайского района

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полным ходом идут мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Так, в муниципальных школах приморской столицы проходит месячник гражданско-патриотического воспитания - уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями ветеранских общественных организаций, спортивные соревнования и многое другое.

Так, в школе № 33 состоялась встреча с председателем Совета ветеранов Первомайского района Виктором Потемкиным, в школе № 6 – с заместителем председателя городского совета ветеранов Ларисой Севастьяновой, председателем совета ветеранов Владивостокского морского торгового порта Леонидом Рецом, председателем совета ветеранов УМВД России по г. Владивостоку Татьяной Скицану и другими.

Необычный урок мужества был организован для учеников 3 класса школы № 52. Мероприятие состоялось в музее Совета ветеранов Первореченского района. Воспоминаниями о Великой Отечественной войне с ребятами поделился заместитель председателя совета Николай Татаринов.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, встречи с ветеранами и уроки мужества продолжатся в городских школах до 17 февраля.