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Общество

Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН

Команды представят на суд зрителям и жюри два конкурса
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Завтра,16 февраля, в 16 часов во Владивостоке на сцене театрально-концертного комплекса «Андеграунд» ВГУЭС (Гоголя, 41) пройдет четвертьфинальная игра 2 сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока

В игре примут участие команды из 7 муниципальных образований края: Владивостока, Артёма, Большого Камня, Находки, поселка Новошхатинский, поселка Новый и ЗАТО Фокино.

Владивосток представят участники школьной лиги КВН: команды «Уже не дети» (школа №9), «По тихой» (Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей №1), «Нам так надо» (школа №81), «Малая заря» (школа №58) и «С чистого листа» (гимназия №1)

Команды представят на суд зрителям и жюри два конкурса: «приветствие» и «биатлон». Показавшие лучшие результаты по итогам четвертьфинальной игры пройдут в полуфинальную игру сезона Приморской юниор-лиги КВН. В качестве редакторов выступят участник высшей лиги КВН международного союза КВН Дмитрий Орлов и участница премьер лиги КВН Варвара Щербакова.

Главным призом сезона Приморской юниор-лиги КВН станет поездка осенью 2017 года на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН в Москве, которая будет транслироваться на федеральном канале «Карусель».

Напомним, победитель первого сезона Приморской юниор-лиги КВН команда «Та-самая» (Владивосток, гимназия №2) представляла Приморский край на 6-м Международном фестивале детских команд КВН в городе Анапа. По результатам гала-концерта, участница команды «Та-самая» Анжелика Дёмина стала победителем в номинации «лучшая актриса».

Всероссийская юниор-лига КВН - официальная лига Международного союза КВН. Мероприятия и программы реализуются Российским союзом молодежи при поддержке телевизионного творческого объединения «АМиК». Подробности можно узнать в официальной группе Вконтакте.

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