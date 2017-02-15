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Культура

С Днём защитника Отечества поздравляют ветеранов и военнослужащих

Праздник отметят во всех районах краевого центра
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке идёт подготовка к празднованию Дня защитника Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Так в Первореченском районе стартовала традиционная акция «Подарок и письмо солдату». Учащиеся школ изготавливают для военнослужащих открытки, пишут письма солдатам. Письма и открытки вместе с подарками будут вручены военнослужащим во время праздничных мероприятий в воинских частях.

День защитника Отечества отметят во всех районах краевого центра.

Ленинский район:

  • 13 февраля начала работу выставка детских тематических художественных работ учащихся детской школы искусств №4 «Святое дело – Родине служить» МФЦ «Мои документы» (ул. Невельского, 13).
  • 17 и 21 февраля пройдут праздничные мероприятия «Служу России» из воинских частей района.
  • 23 февраля в 13-30 пройдёт торжественное мероприятие для ветеранов района (ул. Аксаковская, 1).

Первомайский район:

  • 20 февраля начнёт работу фотовыставка «Прошли года, ушла война, но наша память бесконечно хранит родные имена!» (пос. Попова, ул. Подгорная, 23).

Первореченский район:

  • 1 февраля начала работу акция «Подарок и письмо солдату».
  • С 1 по 28 февраля для ветеранов войн и личного состава воинских частей организовано бесплатное посещение спектаклей драматического театра Тихоокеанского флота (ул. Светланская, 48) и Приморского краевого драматического театра Молодежи (ул. Светланская, 15-а).
  • 22 февраля праздничное мероприятие «На страже Родины» пройдёт в одной из воинских частей района.
  • 23 февраля военнослужащим воинских частей района представят праздничную программу «В службе – честь».

Советский район:

  • С 15 по 22 февраля с Днём защитника Отечества будут поздравлять участников Великой Отечественной войны и командиров воинских частей, расположенных на территории района.
  • Фрунзенский район:
  • С 10 по 22 февраля организовано посещение киносеансов и спектаклей военнослужащих воинских частей, расположенных на территории района.
  • 13 февраля открылась выставка рисунков «Служу Отечеству» учащихся детской художественной школы №1 в здании административно-территориального управления Фрунзенского района (ул. Посьетская, 24).
  • 20 февраля в 15 часов состоится праздничное мероприятие для старшеклассников «Нет выше славы для мужчин, чем с честью Родине служить» в Дворце детского творчества (Океанский пр-т, 43).

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