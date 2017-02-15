Грабителя задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Соколовка, которая сообщила о краже из частного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что подозреваемый, сорвав пробой навесного замка входной двери, проник в жилище и похитил морозильную камеру. Ущерб составил тринадцать тысяч рублей.

В ходе розыска был задержан ранее судимый 29-летний местный житель, который дал признательные показания, пояснив, что похищенную морозильную камеру он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Подозреваемый был заключен под стражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит лишение свободы до 6 лет.