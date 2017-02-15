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Общество

Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке

Ведётся обследование грунта и разработка проекта по монтажу временного трубопровода
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на улице Станюковича, где в ходе проведения земляных работ при строительстве объекта в районе дома №28а произошло обрушение опорной стены и частично разрушилась дорога, продолжают работать специалисты различных ведомств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Вчера и.о. главы Владивостока Константин Лобода поручил выполнить комплекс мероприятий для предотвращения порыва сети теплоснабжения. Силами спасателей Владивостокской городской поисково-спасательной службы были проведены работы по очистке магистрального трубопровода от бетонных лотков, асфальтобетона и земли. Нагрузку с трубы сняли. Кроме того, спасатели демонтировали участки асфальтобетона с дорожной одеждой, нависшие над теплотрассой.

Как сообщили в филиале «Приморской генерации» АО «ДГК», на данный момент трубопровод оголен, существует прогиб из-за отсутствия опоры. Принято решение теплоснабжение потребителей на Эгершельде обеспечить по временной схеме. Специалисты ведомства уже разрабатывают проект по монтажу временного трубопровода, что позволит исключить поврежденный участок из схемы теплоснабжения и безопасно, без риска возникновения порывов произвести необходимые работы по укреплению и строительству подпорной конструкции.

На участке от дома №28 до дома №37 по улице Станюковича закрыто автомобильное и пешеходное движение. Выставлено ограждение и дорожные знаки. Безопасность обеспечивают сотрудники органов правопорядка.

На месте происшествия работают специалисты – ведётся обследование грунта, после чего будет разработан проект реконструкции данного участка и выработан план восстановительных работ.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Вчера во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

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