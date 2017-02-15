Аэропорт Владивосток отметил День рождения

Терминалу исполнилось 9 лет

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

15 февраля 2017 года аэропорт Владивосток отметил свой 9-й день рождения. Пассажиры и гости аэропорта стали участниками праздничных акций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В терминале царила праздничная и радостная атмосфера. По громкоговорящей связи звучали поздравления для сотрудников, а также пожелания приятного полета пассажирам.

В атриуме аэровокзального комплекса прошла праздничная акция «Авиационная почта». Пассажиры и гости аэропорта смогли подписать и отправить открытку с изображением воздушной гавани Приморья в самые разные точки мира.

- Отлично придумано! Я путешествую по всему миру, отправлять открытки домой из тех мест, которые посещаю, для меня стало традицией, - поделился Александр Морозов, пассажир рейса Владивосток-Москва, - теперь в моей коллекции будет открытка из Вашего аэропорта, это здорово, буду смотреть на нее и вспоминать Дальний Восток. Поздравляю Вас с праздником и желаю дальнейшего процветания!

На сайте и в официальных аккаунтах аэропорта в честь праздника была проведена викторина, участники которой отвечали на «авиационные» вопросы. Первые пять участников, которые правильно ответили на вопросы, получили уникальную возможность - посетить аэропорт с экскурсией и познакомиться с внутренней жизнью авиапредприятия.

Напомним, что история международного аэропорта Владивосток началась в 2008 году. 15 февраля 2008 года ОАО «Владивосток Авиа» завершило реорганизацию в форме выделения ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ). Соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

На сегодняшний день аэропорт Владивосток занимает достойное место в транспортной инфраструктуре региона и является символом динамичного развития Дальнего Востока. По итогам 2016 года АО «МАВ» стало абсолютным лидером среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири по пассажиропотоку.