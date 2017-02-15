Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи

Заявки подала уже 21 организация

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается приём заявок от некоммерческих социально ориентированных общественных организаций на получение субсидий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Они смогут компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.

«Оказание финансовой поддержки общественным организациям в виде субсидий на возмещение отдельных видов затрат производится уже шестой год подряд, - отметил Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - Субсидии являются очень востребованными и значимыми среди общественников, так как им зачастую очень тяжело, не имея бюджета, оплачивать расходы по коммунальным и другим платежам».

Напомним, чтобы стать получателем финансовой поддержки от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397. Последний день приёма заявок - 22 февраля.

Как подчеркнули в управлении по исполнению программ по поддержке населения, на сегодняшний день заявки подала уже 21 организация. Среди претендентов на получение субсидии от администрации города - общественные ветеранские объединения, общества инвалидов, национальные организации, благотворительный фонд «Дети Приморья», Союз садоводов, Совет многодетных родителей, центр дополнительного образования детей «Чайка», «Планета знаний» и другие.