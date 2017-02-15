Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными 17:04, 15 февраля Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке 16:55, 15 февраля Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке (Фото)
Во Владивостоке решают, как отбуксировать 16:22, 15 февраля Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
Новостная лента
Февраль, 15 среда
17:16
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
17:16
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
17:15
Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи
17:04
Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
16:55
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке Фото
16:44
Аэропорт Владивосток отметил День рождения
16:33
Школьникам Владивостока рассказывают о героях Отечества и патриотизме
16:22
Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
16:16
Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые
16:03
Снег с дождем накроет Приморье в четверг
15:44
Житель Владивостока доехал бесплатно до Шаморы и ограбил таксиста, угрожая ему расправой
15:21
Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка Фото
15:09
Студенты Владивостока выращивают огурцы в университете Видео
14:46
В Приморье раздавали "валентинки для машинки"
14:37
Во Владивостоке пройдет премьера пьесы "Прошлым летом в Чулимске"
14:35
Футбол вызывает слабоумие
14:29
Владивосток увидит "Стену" уже в ближайшее воскресенье
14:24
Переход леопарда над Нарвинским тоннелем запечатлен на видео Видео
14:19
На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов Фото
14:14
При пожаре в Приморье спасен мужчина
14:10
В Приморье продается квартира площадью 62 квадрата
14:03
Сегодня во Владивостоке открывается городская школа «Звезды КВН»
13:52
В Приморье сгорел жилой дом
13:41
В Приморье зафиксировано шесть возгораний
13:36
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий Эксклюзив
13:31
"Мужская тема" на волнах 101,7 FM
13:30
Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:15
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? Видео
13:05
Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина Эксклюзив
13:03
Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
12:52
Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:43
Жительница Приморья "пронесла мимо кассы" 200 000 рублей
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными

Осадков не ожидается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 18 февраля, Приморье вновь окажется под действием циклона, который принесет в край холодный воздух, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночь ожидается морозной, температура воздуха −14...−19 °С, в горных районах до −29 °С, на побережье −9...−13 °С. День холодный, максимальная температура −8…−13 °С, на побережье −1…−7 °С. В отдельных районах сохранится небольшой снег, свежий ветер.

В воскресенье, 19 февраля, давление над краем будет расти. Ночью, в поле повышенного давления, воздух выхолодится до −17…−23 °С, в горных районах до −33 °С, на побережье до −11…−16 °С. Днем потеплеет, максимальная температура −6…−12 °С, на побережье 0...−5 °С. Обойдется без осадков, ветер стихнет.

Во Владивостоке в выходные дни погода без осадков. В субботу еще сохранится сильный северо-западный ветер, в воскресенье ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы −11…−14 °С, максимальная днем −6…−9 °С. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке
16:55, 15 февраля 2017 Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке

Ведётся обследование грунта и разработка проекта по монтажу временного трубопровода

Аэропорт Владивосток отметил День рождения
16:44, 15 февраля 2017 Аэропорт Владивосток отметил День рождения

Терминалу исполнилось 9 лет

Во Владивостоке решают, как отбуксировать
16:22, 15 февраля 2017 Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"

Расходы по транспортировке возьмет на себя администрация морского порта Владивосток

Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые
16:16, 15 февраля 2017 Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые

Специалисты прогнозируют глобальное потепление

Снег с дождем накроет Приморье в четверг
16:03, 15 февраля 2017 Снег с дождем накроет Приморье в четверг

Во Владивостоке температуру воздуха поднимется до +4 °С

Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка
15:21, 15 февраля 2017 Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка

Разработан эскиз

В Приморье раздавали
14:46, 15 февраля 2017 В Приморье раздавали "валентинки для машинки"

ГАИ Приморья поздравила участников дорожного движения с днем влюбленных