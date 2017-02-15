Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными

Осадков не ожидается

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 18 февраля, Приморье вновь окажется под действием циклона, который принесет в край холодный воздух, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночь ожидается морозной, температура воздуха −14...−19 °С, в горных районах до −29 °С, на побережье −9...−13 °С. День холодный, максимальная температура −8…−13 °С, на побережье −1…−7 °С. В отдельных районах сохранится небольшой снег, свежий ветер.

В воскресенье, 19 февраля, давление над краем будет расти. Ночью, в поле повышенного давления, воздух выхолодится до −17…−23 °С, в горных районах до −33 °С, на побережье до −11…−16 °С. Днем потеплеет, максимальная температура −6…−12 °С, на побережье 0...−5 °С. Обойдется без осадков, ветер стихнет.

Во Владивостоке в выходные дни погода без осадков. В субботу еще сохранится сильный северо-западный ветер, в воскресенье ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы −11…−14 °С, максимальная днем −6…−9 °С.