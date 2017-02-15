Школьникам Владивостока рассказывают о героях Отечества и патриотизме

Ребятам продемонстрировали видеоролики о работе СОБРа

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В общеобразовательных учреждениях приморской столицы продолжаются уроки по патриотическому воспитанию, приуроченные к предстоящему Дню защитника Отечества. Занятия проводят ветераны и действующие сотрудники Управления Росгвардии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Одно из последних таких мероприятий состоялось вчера, 14 февраля, в школе №2 Владивостока. О героях Отечества, службе Родине и патриотизме рассказали председатель Совета ветеранов УМВД по городу Владивостоку Любовь Петрова и председатель ветеранского актива отдела полиции №2 УМВД во Владивостоке Игорь Карасёв. На встречу со школьниками в этот день пришел также владивостокский поэт и бард Николай Ивановский.

Ребята внимательно слушали выступающих и смогли задать им все интересующие вопросы. Кроме этого, школьники подготовили для ветеранов и гостей творческие номера.

А в завершение встречи действующие сотрудники Отдела быстрого реагирования Управления Росгвардии по Приморскому краю рассказали ребятам о своей службе, продемонстрировали видеоролики о работе СОБРа и рассказали об экипировке и вооружении.