Во Владивостоке решают, как отбуксировать 16:22, 15 февраля Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
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Общество

Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"

Расходы по транспортировке возьмет на себя администрация морского порта Владивосток
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Судно «Еруслан», арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

На прошедшем заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям стало известно, что вице-губернатор края Евгений Вишняков дал поручение Владивостокскому линейному управлению МВД России на транспорте прекратить доступ посторонних лиц на судно. Помощник руководителя морского спасательного координационного центра рассказал корреспонденту РИА VladNews сообщил, что за безопасное перемещение судов в акватории Амурского залива отвечает капитан порта Владивосток, который имеет административно-властные полномочия. Вице-губернатор поручил ему определить место в акватории, куда можно отбуксировать «Еруслан», чтобы избежать его затопления. Расходы по транспортировке также возьмет на себя администрация морского порта Владивосток. 

Помимо этого, Дальневосточному аварийно-спасательному управлению предстоит разработать техническое решение как отбуксировать аварийное судно на безопасную глубину.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке "Еруслан" произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Позже стало известно, что сгоревшее судно начало уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры

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