Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые

Специалисты прогнозируют глобальное потепление

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований выяснили, что глобальное потепление скажется на урожае кукурузы и уже через 10 лет на планете наступит голод, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что из-за постоянного роста температур засухи становятся чаще, что заметно сказывается на африканской кукурузе. Таким образом, глобальное потепление приводит к сокращению периода роста и уменьшению накопленной биомассы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день кукуруза является одной из основных сельскохозяйственных культур в мире, поэтому для исследования выбрали именно ее.

По словам специалистов, кукуруза как источник питания, пользуется большой популярностью в Африке.

Как рассказали ученые, в ближайшие 10 лет в Африке, да и на всей нашей Земле, сложится крайне критическая ситуация.

Так в 2018 году значительно снизится урожайность «кассавы», а еще через 12 лет существующие сорта не смогут нормально произрастать в большинстве стран континента.

Получив такие «печальные» результаты, британские исследователи предложили начать разрабатывать новые сорта кукурузы, которые смогут расти в новом климате. Правда, для этого, по их словам, потребуются теплицы с системами управления климатом.

Ученые заявили, что процесс потепления не остановится, даже если человек прекратит выбросы парниковых газов.