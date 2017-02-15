В воскресенье, 19 февраля, в театре им. М. Горького жители и гости Владивостока смогут увидеть историческую хронику в 2-х действиях "Стена" по одноименному роману В.Мединского.
Владивосток увидит "Стену" уже в ближайшее воскресенье
Историческая хроника в 2-х действияхВладивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
14:03, 15 февраля 2017 Сегодня во Владивостоке открывается городская школа «Звезды КВН»
Открытие состоится в 16 часов
18:31, 14 февраля 2017 Проект "Сложно-просто.." пройдёт во Владивостоке
История в танце
08:02, 14 февраля 2017 МФЦ Владивостока приглашает на выставку творческих работ
Работа выставки продлится до конца марта
07:20, 14 февраля 2017 Юные владивостокцы их родители приобщаются к творчеству
Более 50 горожан участвовали в мастер-классах
05:16, 14 февраля 2017 «Реальность и фантазию» представили воспитанники детской школы искусств № 1 во Владивостоке
Выставка будет работать до 26 февраля ежедневно с 10 до 18 часов
14:22, 13 февраля 2017 Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере
Спектакль станет исследованием опустошенной души человека
16:25, 10 февраля 2017 Какое кино посмотреть во Владивостоке?
Три премьеры подготовила новая кинонеделя