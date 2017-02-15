Историческая хроника в 2-х действиях

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 19 февраля, в театре им. М. Горького жители и гости Владивостока смогут увидеть историческую хронику в 2-х действиях "Стена" по одноименному роману В.Мединского.