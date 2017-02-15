На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов

На месте происшествия устанавливают бетонные блоки

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

На месте обвала дороги во Владивостоке установили бетонные блоки, которые запрещают проезд автомобилей, сообщает РИА VladNews.

Важно, что для пешеходов также перекрали движение во избежание несчастных случаев. Теперь гражданам следует обходить здание вокруг.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало,что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы.Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.