В Приморье продается 4-хкомнатная квартира

Дом находится в тихом жилом районе

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Желающие жить в самом прекрасном городе Приморского края - Арсеньеве, могут приобрести очень теплую 4-хкомнатную квартиру, сообщает РИА VladNews.

Пятиэтажный дом находится в тихом жилом районе, дом кирпичный, имеется домофон, квартира расположена на 4-ом этаже, сторона южная, пластиковые окна, балкон, межкомнатные двери.

Идеально подходит для воплощения своих ремонтных идей, а также военную ипотеку.

В квартире нужно делать ремонт, в результате чего цена была снижена.

В марте стоимость квартиры будет 2 400 000 р.

Инфраструктура и коммуникации:

Кабельное телевидение. Рядом две общеобразовательные школы, большой торговый центр, стадион при школе, детский садик, автобусная остановка в 5 минутах ходьбы, детская больница в 7 минутах ходьбы. На придомовой территории свободные парковочные места.

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