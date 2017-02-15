Снег с дождем накроет Приморье в четверг

Во Владивостоке температуру воздуха поднимется до +4 °С

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье с начала недели установилась спокойная погода, без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В минувшие сутки в крае началась оттепель, а температура воздуха поднялась до +4 °С.

Во Владивостоке и пригороде вчера днем воздух прогрелся до 0…−2 °С, к утру температура воздуха понизилась до −6 °С. Минувшие сутки оказались теплее нормы на 5 градусов.

Сегодня, 15 февраля, в Приморье сохраняется теплая, сухая погода. Столбики термометров поднимутся во второй половине дня до +2…+7 °С, в северной половине края до −2…−5 °С. Во Владивостоке временами облачность среднего яруса будет закрывать солнце, но она не помешает воздуху прогреться до +1…+3 °С.

В четверг, 16 февраля, погода изменится. В крае пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер в некоторых районах усилится. Температура воздуха ожидается от −5 °С до −15 °С.

Во Владивостоке утром и днем 16 февраля возможны слабые осадки, местами туман, усилится юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха ночью 0…−3 °С, максимальная +2…+4 °С.