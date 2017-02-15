"Мужская тема" на волнах 101,7 FM

Праздник для сильных мужчин

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Приближается праздник наших защитников - 23 февраля. Настоящий мужчина знает толк в хорошей музыке. Радио VBCв преддверии праздника дарит своей мужской аудитории слушателей передачу «Мужская тема». Каждый час по будням на волнах 101, 7 FM будет звучать ещё больше мужских песен о хобби, профессиях и др. До 26 февраля настраивайте свой приёмник на волну радио VBCи предпраздничное настроение вам обеспечено!

Когда тебе плохо сильный мужчина поможет. А слабый сделает вид, что ему еще хуже. (с) Джейсон Стейтем