Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? 13:15, 15 февраля Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? (Видео)
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Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее?

Сергей Карепанов продолжает навещать земляков в клиниках
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский КВН-щик Сергей Карепанов продолжает вести  видеоблог из Кореи. "Продолжаю видеоблог из Пусана в поддержку сбора средств для Антона Малькова. В этом выпуске интервью с Мариной Бе - руководителем фирмы, которая принимает больных в клинике Донг А, её опыт помощи людям, - рассказал РИА VladNews Сергей. - Хорошие новости о реабилитации Михаила Эдуардовича Скобенко #батя_живи. Встреча с профессором". 

Напомним, Сергей отправился в Южную Корею, чтобы проверить, как проходит лечение приморцев. 

"Антон Мальков сейчас проходит лечение уже в долг, накопилось порядка 2,5 млн. рублей. Ты можешь спасти жизнь, для этого можно просто пожертвовать сегодня походом в кино, получить эмоции от соучастия в нашем общем добром деле!" - отметил Сергей.

#тони_живи

Карта Сбербанка 4276 5000 1318 1332 Visa,

Карта Банка Приморья 4601 8803 7068 8905 Visa,

Яндекс деньги 410012032591762,

Qiwi кошелёк +79020576075,

Paypal.me/MariyaSuslova

Суслова Мария Олеговна (девушка Антона). 

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