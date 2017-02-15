Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее?

Сергей Карепанов продолжает навещать земляков в клиниках

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский КВН-щик Сергей Карепанов продолжает вести видеоблог из Кореи. "Продолжаю видеоблог из Пусана в поддержку сбора средств для Антона Малькова. В этом выпуске интервью с Мариной Бе - руководителем фирмы, которая принимает больных в клинике Донг А, её опыт помощи людям, - рассказал РИА VladNews Сергей. - Хорошие новости о реабилитации Михаила Эдуардовича Скобенко #батя_живи. Встреча с профессором".

Напомним, Сергей отправился в Южную Корею, чтобы проверить, как проходит лечение приморцев.

"Антон Мальков сейчас проходит лечение уже в долг, накопилось порядка 2,5 млн. рублей. Ты можешь спасти жизнь, для этого можно просто пожертвовать сегодня походом в кино, получить эмоции от соучастия в нашем общем добром деле!" - отметил Сергей.

#тони_живи

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Суслова Мария Олеговна (девушка Антона).