ГАИ Приморья поздравила участников дорожного движения с днем влюбленных

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В День всех влюбленных Госавтоинспекция города Уссурийска совместно с учащимися МБОУ ДОД «Центр детского творчества» провели акцию «Валентинки для машинки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья. Школьники вместе с сотрудниками ГИБДД поздравили водителей, пассажиров и пешеходов с Днем Святого Валентина. Яркость мероприятию прибавил красочный персонаж в виде огромного сердца, который переводил пешеходов через дорогу.

При проведении профилактической беседы участникам дорожного движения раздавали листовки, где содержалась информация по Правилам дорожного движения. Дети дарили «валентинки», сделанные своими руками. Каждая «валентинка» несла в себе призыв: «Тебя любят, пристегни ремень безопасности!», «Тебя ждут дома!», «Будь внимателен на дороге!», «Береги себя и своих любимых!», «Не спеши!». Ребята призывали участников дорожного движения не нарушать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, ведь дома каждого участника дорожного движения ждут его близкие и любимые.