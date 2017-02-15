Футбол вызывает слабоумие

Ученые проводили исследования 40 лет

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Многократные удары мячом по голове в футболе могут стать причиной болезни Альцгеймера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Регнум.

Ученые из Британии начали свое исследование еще 40 лет назад. Как удалось выяснить, футбол приводит к слабоумию. Исследованию подверглись шесть препарированных головных мозга погибших футболистов. Четыре из них имели признаки болезни Альцгеймера, хроническую травматическую энцефалопатию.

Критики уже успели заявить о том, что вывод был сделан слишком рано, так как ученые сделали тенденциозный вывод на малой выборке случаев. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что проведет «независимое, надежное и тщательное» исследование совместно финансирование с профсоюзом игроков. С критикой исследования выступило также Общество Альцгеймера.

"Как известно, «упражнения являются одним из лучших способов снизить риск развития слабоумия", — заявил Джеймс Пикетт, научный руководитель общества Альцгеймера.



