При пожаре в Приморье спасен мужчина

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района поступило сообщение местного жителя о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью. Очевидец происшествия сообщил, что в урочище Кипарисово горит дачный дом.

Оперативно прибыв к месту происшествия, огнеборцы приступили к тушению. При проведении разведки брандмейстеры столкнулись с обрушением кровли и стен одноэтажной деревянной дачи. Из охваченного огнём помещения пожарные вывели на улицу находившегося внутри мужчину. Медицинская помощь спасённому не потребовалась.

Общая площадь возгорания составила 35 кв. м. Тушили пожар 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются специалистами.