На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов 14:19, 15 февраля На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов (Фото)
При пожаре в Приморье спасен мужчина 14:14, 15 февраля При пожаре в Приморье спасен мужчина
В Приморье зафиксировано шесть возгораний 13:41, 15 февраля В Приморье зафиксировано шесть возгораний
Новостная лента
Февраль, 15 среда
14:59
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:59
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
14:59
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
14:46
В Приморье раздавали "валентинки для машинки"
14:35
Футбол вызывает слабоумие
14:29
Владивосток увидит "Стену" уже в ближайшее воскресенье
14:24
Переход леопарда над Нарвинским тоннелем запечатлен на видео Видео
14:19
На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов Фото
14:14
При пожаре в Приморье спасен мужчина
14:10
В Приморье продается 4-хкомнатная квартира
14:03
Сегодня во Владивостоке открывается городская школа «Звезды КВН»
13:52
В Приморье сгорел жилой дом
13:41
В Приморье зафиксировано шесть возгораний
13:36
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий Эксклюзив
13:31
"Мужская тема" на волнах 101,7 FM
13:30
Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:15
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? Видео
13:05
Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина Эксклюзив
13:03
Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
12:52
Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:43
Жительница Приморья "пронесла мимо кассы" 200 000 рублей
12:34
Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений
12:27
Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса
12:17
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:14
Владивостокские полицейские сыграли в мини-футбол Фото
12:03
Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы
11:40
Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
11:31
Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд Адреса
11:26
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
11:25
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:19
Находка: антрацитовый снег, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере
11:16
В Приморье оштрафовали авиазавод
11:13
Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Переход леопарда над Нарвинским тоннелем запечатлен на видео

Экодук позволил значительно снизить угрозу для животных
Фото: ФГБУ «Земля леопарда» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Первый в России экологический тоннель успешно восстановил нарушенные автодорогой миграционные пути дальневосточных леопардов. Об этом говорят многочисленные следы редких кошек на Нарвинском перевале и данные с фотоловушек «Земли леопарда», которые запечатлели свободный переход пятнистого хищника на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Нарвинский автодорожный тоннель был открыт в марте 2016 года. Экодук позволил значительно снизить угрозу для животных, пересекающих трассу А-189 Раздольное – Хасан. В сопке был прорыт автомобильный коридор, а сам перевал закрыт для движения и возвращен в полное владение обитателям национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». Люди уступили дорогу дальневосточному леопарду, истинному хозяину этих лесов, и теперь самые редкие крупные кошки планеты вновь могут беспрепятственно ходить по своей территории.

Помимо следов редких хищников, которые специалисты «Земли леопарда» обнаруживали на снегу ранее, в начале февраля ученые получили еще одно подтверждение использования безопасного перехода дикими кошками. Мастерски установленные над тоннелем фотоловушки отследили передвижение одной из пятнистых хищниц через весь перевал. Выяснилось, что привычным для местных животных миграционным путем воспользовалась самка под номером Leo 92F. Видео наглядно демонстрирует, как она без опаски проходит через перевал, оставляя позади свет фар и шум автомобильных двигателей – одновременно с леопардом в кадр попали и машины. Вместе со скрывшейся в лесу кошкой миновала и угроза очередной трагедии – автомобильная трасса и тропа леопарда здесь больше не пересекаются.

Кроме того, изучив следы на снегу, оставленные над тоннелем животными, специалисты «Земли леопарда» предположили, что помимо леопардессы Leo 92F переходом также пользуется самец дальневосточного леопарда. А для копытных животных переход над тоннелем так и вовсе уже стал обыденностью. В целом ученые отмечают перспективность данного маршрута, который со временем должен стать для обитателей нацпарка и заповедника одним из основных переходов из одной части особо охраняемой природной территории в другую.

«Возвращение дальневосточного леопарда на Нарвинский перевал – символ изменения отношения людей к природе, общей ответственности за сохранение уникальной экосистемы юго-западного Приморья, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Природа откликнулась на заботу человека, и нет никаких сомнений, что решение о строительстве экодука в самом сердце «Земли леопарда» было верным. Зафиксированная фотоловушками прекрасная кошка выглядит абсолютно здоровой, это самка в самом расцвете сил. Не исключено, что в будущем ей еще не раз предстоит воспользоваться безопасным переходом уже не одной, а с маленькими котятами, для которых автомобильная угроза хоть и не исчезла полностью, но значительно снизилась».

Отметим, что создание Нарвинского тоннеля является отражением современной природоохранной тенденции, направленной на взаимовыгодное сосуществование человека и дикой природы. Хотя тоннель строился в первую очередь для сохранения популяции леопардов, данный проект значительно улучшил жизнь автолюбителей. Летом дорога на этом перевале была очень пыльной, здесь часто образовывались заторы. А благодаря подогреву проезжей части на въездах в тоннель здесь не бывает снега. Кроме того, объект находится под круглосуточной охраной, а также оборудован средствами связи, которые могут пригодиться в экстренных случаях.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов
14:19, 15 февраля 2017 На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов

На месте происшествия устанавливают бетонные блоки

В Приморье сгорел жилой дом
13:52, 15 февраля 2017 В Приморье сгорел жилой дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий
13:36, 15 февраля 2017 Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий

На штраф-стоянку доставлен 21 автомобиль

13:31, 15 февраля 2017 "Мужская тема" на волнах 101,7 FM

Праздник для сильных мужчин

Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:30, 15 февраля 2017 Приморец забрал машину должника в счет погашения долга

Автомобиль не покрыл всю сумму долга

Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
13:03, 15 февраля 2017 Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России

Приложение станет доступным к марту 2017 года

Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:52, 15 февраля 2017 Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году

Показатель младенческой смертности снизился