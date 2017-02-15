В Приморье сгорел жилой дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

На пульт пожарной охраны Партизанского муниципального района поступила информация о том, что в селе Боец Кузнецов на улице Шоссейная горит деревянный жилой дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Огнеборцы незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, пожарные установили очаг возгорания. Горели веранда и комнаты. Наблюдались прогары в потолочном перекрытии. Из окон жилого здания шёл густой дым. Огнеборцами было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Общая площадь возгорания составила 60 кв. м.Погибших и пострадавших нет. Для объектов, находившихся вблизи, пожар не представлял угрозу.

Что послужило причиной возникновения пожара, установят специалисты.