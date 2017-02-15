В Приморье зафиксировано шесть возгораний 13:41, 15 февраля В Приморье зафиксировано шесть возгораний
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий 13:36, 15 февраля Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий (Эксклюзив)
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? 13:15, 15 февраля Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? (Видео)
Новостная лента
Февраль, 15 среда
14:14
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:14
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
14:14
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
14:10
В Приморье продается 4-хкомнатная квартира
14:03
Сегодня во Владивостоке открывается городская школа «Звезды КВН»
13:52
В Приморье сгорел жилой дом
13:41
В Приморье зафиксировано шесть возгораний
13:36
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий Эксклюзив
13:31
"Мужская тема" на волнах 101,7 FM
13:30
Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:15
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? Видео
13:05
Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина Эксклюзив
13:03
Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
12:52
Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:43
Жительница Приморья "пронесла мимо кассы" 200 000 рублей
12:34
Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений
12:27
Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса
12:17
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:14
Владивостокские полицейские сыграли в мини-футбол Фото
12:03
Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы
11:40
Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
11:31
Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд Адреса
11:26
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
11:25
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:19
Находка: антрацитовый снег, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере
11:16
В Приморье оштрафовали авиазавод
11:13
Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке
11:08
Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока
10:59
Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
10:48
Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке
10:37
Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса
10:15
Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37 Фото
10:04
Инвалиды не могут попасть в торговые центры Владивостока Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В Приморье сгорел жилой дом

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

На пульт пожарной охраны Партизанского муниципального района поступила информация о том, что в селе Боец Кузнецов на улице Шоссейная горит деревянный жилой дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. 

Огнеборцы незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, пожарные установили очаг возгорания. Горели веранда и комнаты. Наблюдались прогары в потолочном перекрытии. Из окон жилого здания шёл густой дым. Огнеборцами было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Общая площадь возгорания составила 60 кв. м.Погибших и пострадавших нет. Для объектов, находившихся вблизи, пожар не представлял угрозу.

Что послужило причиной возникновения пожара, установят специалисты.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий
13:36, 15 февраля 2017 Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий

На штраф-стоянку доставлен 21 автомобиль

13:31, 15 февраля 2017 "Мужская тема" на волнах 101,7 FM

Праздник для сильных мужчин

Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:30, 15 февраля 2017 Приморец забрал машину должника в счет погашения долга

Автомобиль не покрыл всю сумму долга

Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
13:03, 15 февраля 2017 Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России

Приложение станет доступным к марту 2017 года

Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:52, 15 февраля 2017 Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году

Показатель младенческой смертности снизился

Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы
12:03, 15 февраля 2017 Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы

Проект стартовал еще в 2015 году

Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
11:40, 15 февраля 2017 Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки

Подробности устанавливаются