Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий

На штраф-стоянку доставлен 21 автомобиль

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие сутки произошло 58 ДТП, в том числе 30 - с материальным ущербом. Участники 11 столкновений составили европротоколы. В двух авариях пострадало два человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в ГАИ приморской столицы за сутки было зарегистрировано 331 нарушение Правил дорожного движения: сотрудники ДПС остановили 10 любителей быстрой езды, четырех автолюбителей "под шофе", шесть выехавших на "встречку" автомобилей. Составлены протоколы в отношении девяти нарушителей правил перевозки несовершеннолетних, 26 нарушителей правил парковки. По тонировке составлено 12 протоколов, по статье 20.25 КоАП РФ - один протокол.

На штраф-стоянку за вторник был доставлен 21 автомобиль.