Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений

Сергей Бессчасный рассказал обо всем в интервью

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный дал интервью корреспонденту «В», сообщает РИА VladNews.

– Сергей Алексеевич, какие из наиболее значимых проблем в крае не получили, с точки зрения прокуратуры, окончательного разрешения в 2016 году?

– Прежде всего соблюдение прав и свобод граждан, гарантируемых законами. Надзор за их исполнением прокуратура осуществляла на протяжении всего года. По результатам проверок выявлено свыше 88 тысяч нарушений законодательства, принято почти 52 тысячи актов прокурорского реагирования. При этом первоочередное внимание уделялось защите трудовых прав при растущей задолженности по заработной плате.

За год в интересах работников внесено порядка 15 тысяч исков и представлений, что позволило погасить долги по зарплате на общую сумму около 600 млн рублей. В полном объеме погашена задолженность перед трудовыми коллективами более 20 организаций, в разы сократились многомиллионные долги перед работниками ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

В то же время ситуация остается крайне сложной. На конец года общий размер задолженности по зарплате в Приморье составил свыше 780 млн рублей. Это с учетом предприятий, не являющихся респондентами статотчетности. Более половины этой суммы приходится на АО «Радиоприбор». Судьба этого предприятия решается на уровне федеральной власти, однако его проблемы по-прежнему нуждаются в постоянном внимании прокуратуры.

– В редакцию поступает много нареканий от читателей на работу жилищно-коммунального сектора, прежде всего по поводу несоответствия качества услуг и их стоимости. Не сомневаюсь, что ваше ведомство знакомо с этой ситуацией.

– Вы правы. Прокуратура постоянно уделяет внимание такой проблемной сфере, как ЖКХ, где в прошлом году было выявлено более 7 тысяч нарушений закона и принято около 5 тысяч актов прокурорского реагирования. По мерам реагирования устранены нарушения прав жильцов 30 многоквартирных домов при установлении и взимании платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, по результатам проверки, проведенной прокуратурой города Артема, установлено, что размер платы за вывоз твердых бытовых отходов с двух многоквартирных домов был увеличен на основании сфальсифицированных протоколов общих собраний собственников. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, жильцам произведен перерасчет.

Многочисленные нарушения выявлены прокуратурой и в деятельности Фонда капитального ремонта Приморского края. Особенно в части эффективного расходования собранных с населения средств, а также осуществления надлежащего контроля за исполнением обязательств подрядными организациями.

– В декабре – январе в некоторых населенных пунктах края были зафиксированы срывы отопительного сезона. К примеру, в многоквартирных домах поселка Сибирцево и на объектах соцкультбыта была низкая температура из-за поставки некачественного угла в местные котельные. Критической ситуацией заинтересовалась даже районная прокуратура...

– И здесь нет ничего удивительного. Контроль за подготовкой и прохождением отопительного сезона в крае – одно из приоритетных направлений деятельности нашего ведомства. Летом и осенью прошлого года прокуратура проделала большую работу по надзорному сопровождению процесса подготовки объектов ЖКХ к зимнему периоду. Как следствие, в большинстве городов и районов отопительный сезон проходит в штатном режиме. В то же время полностью исключить сбои в работе систем жизнеобеспечения не удалось. Поэтому вопросы обеспечения населения теплоснабжением остаются на ежедневном контроле прокуратуры.

Дестабилизирующий фактор в сфере ЖКХ – существенное ухудшение финансово-экономического положения КГУП «Примтеплоэнерго», крупнейшего поставщика коммунальных услуг. Мы неоднократно обращали внимание органов государственной власти края на проблемы этого предприятия, однако позитивных сдвигов здесь нет. Более того, становится реальной угроза банкротства Примтеплоэнерго. А такой вариант развития событий категорически недопустим. Тем более в разгар отопительного сезона. Поэтому губернатору Приморья необходимо безотлагательно принять реальные меры по исправлению ситуации.

– Едва ли не каждый день в СМИ появляются сообщения о нарушениях законодательства при получении земельных участков под автостоянки, торговые точки, а также многодетными семьями. Насколько актуальна эта проблема для края?

– Скажу больше: это одна из самых острых проблем в нашем регионе. В прошлом году прокуратура активизировала надзор за исполнением земельного законодательства, благодаря чему было выявлено более двух с половиной тысяч нарушений закона, принято 1400 актов реагирования. К примеру, прокурорами пресечены факты незаконного распоряжения федеральными землями, факты предоставления органами местного самоуправления земельных участков в охранных зонах линий электропередачи, несоблюдения требований градостроительного регламента, нарушения при переводе земель из одной категории в другую, случаи самовольного и нецелевого использования хозяйствующими субъектами земельных участков. Инициировано возбуждение более 20 уголовных дел по фактам приобретения обманным путем земельных участков на льготных условиях.

Хочу добавить, что в качестве приоритетных вопросов прокуратура рассматривала законность оборота земель сельскохозяйственного назначения. В судебном порядке нами взыскано несколько десятков миллионов рублей ущерба, причиненного сельскохозяйственным землям в результате разработки карьеров. И в то же время в регионе до сих пор не работает механизм фиксации качественных характеристик сельскохозяйственных земель, передаваемых в аренду. О насущной необходимости введения такой практики прокуратура неоднократно указывала на протяжении двух последних лет, но результата по-прежнему нет. Полагаю, что органам исполнительной власти края необходимо вернуться к этому вопросу, поскольку от его решения зависит не только обеспечение продовольственной безопасности, но и экологическое благополучие региона.

– А как обстоят дела с предоставлением дальневосточного гектара?

– Практика реализации закона о предоставлении дальневосточного гектара также в центре внимания прокуратуры. Всего в ходе проверок в указанной сфере выявлено свыше 330 нарушений, внесено 130 актов прокурорского реагирования. К примеру, главы трех местных администраций в Хасанском и Ханкайском районах привлечены к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения свыше 300 заявлений граждан. С 1 февраля право на дальневосточный гектар получили жители всей страны. Наша цель – обеспечить реализацию этого права, понуждая муниципалитеты и регистрирующие органы к надлежащему исполнению своих обязанностей.

– Пользуясь случаем, не могу не затронуть тему обманутых дольщиков. Еще недавно скандалы в сфере долевого строительства жилья сотрясали все Приморье...

– Эта проблема по-прежнему актуальна в плане обеспечения законности. В 2016 году прокуроры приняли порядка 50 мер реагирования по фактам возведения застройщиками объектов недвижимости с нарушением градостроительного законодательства, а также включения в договоры участия в долевом строительстве неправомерных условий для дольщиков. Напомню, что по инициативе прокуратуры разработан и вступил в силу закон Приморского края, предусматривающий предоставление мер социальной поддержки пострадавшим дольщикам Партизанского городского округа. До сих пор в крае не введено в эксплуатацию десять проблемных домов. И здесь прокуратуре совместно с органами власти необходимо продолжить работу по обеспечению застройщиков долгостроя необходимой документацией с последующей передачей жилых помещений гражданам.

– Нынешний год объявлен президентом России Годом экологии. Это значит, что все государственные органы должны внести максимально возможный вклад в дело защиты природы, разумеется, в силу своей компетенции. Каков вклад прокуратуры в борьбу за экологию?

– Самый что ни на есть реальный. В течение 2016 года надзорными мероприятиями были охвачены все актуальные для Приморья отрасли природопользования: проведены проверки исполнения законодательства об использовании и охране лесов, рыболовстве, обороте отходов производства и потребления. В общей сложности прокуратура выявила почти 4500 нарушений! По мерам реагирования более 800 юридических и должностных лиц привлечено к административной ответственности, возбуждено 34 уголовных дела.

Оценивая деятельность органов исполнительной власти края, контрольно-надзорных органов по противодействию правонарушениям в лесной сфере, приходится констатировать, что она не соответствует предъявляемым требованиям. Особо нетерпимы факты участия должностных лиц в криминальных схемах. В минувшем году за способствование незаконным рубкам привлечены к уголовной ответственности четверо лесничих краевого государственного учреждения «Примлес».

В постоянном внимании нашего ведомства также защита амурского тигра и дальневосточного леопарда, противодействие загрязнению воздуха и вод.

– И еще об экологии с экономикой. В редакцию «В» приходит много писем от жителей края, пострадавших от тайфуна «Лайонрок». И в каждом письме – жалобы на выплату компенсации за понесенный ущерб. Граждане сетуют, что не получили обещанное.

– Что здесь можно сказать? Чрезвычайная ситуация, вызванная тайфуном «Лайонрок», стала дополнительным вызовом и для прокуроров. Для граждан затопленных районов организованы горячая линия и временная приемная прокурора Приморского края.

Наше вмешательство потребовалось в связи с фактами ненадлежащей организации аварийно-восстановительных работ, деятельности комиссий по обследованию поврежденных объектов, незаконных отказов гражданам во включение в списки пострадавших, а также бездействия муниципалитетов по признанию затопленных жилых помещений непригодными для проживания – были и такие случаи. В деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления прокуратура выявила более 1500 нарушений законов, для устранения которых принято порядка 1300 мер реагирования.

Необходимо в самое ближайшее время закрыть все вопросы по выплатам компенсаций и обеспечению жильем. Кроме того, приоритетной задачей всего 2017 года является обеспечение законности расходования средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры.