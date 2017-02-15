Приморец забрал машину должника в счет погашения долга

Автомобиль не покрыл всю сумму долга

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Приморец, в соответствии с судебным решением, должен был выплатить потерпевшему ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 970 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

Поскольку виновник аварии не приступил к выплатам в добровольном порядке, судебные приставы взяли дело в свои руки. Исходя из информации, предоставленной регистрирующими органами, было установлено, что неплательщику принадлежит транспортное средство УАЗ 2008 года выпуска. Незамедлительно судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с машиной. После этого в ходе выездной проверки наличия имущества по адресу проживания должника на автомобиль был наложен арест.

Неплательщик, несогласный с действиями работников отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу, обратился в суд, чтобы снять с машины арест. При этом мужчина предоставил договор купли-продажи УАЗ. Рассмотрев материалы дела, суд признал сделку по продаже имущества мнимой и оставил транспортное средство под арестом.

Автомобиль, оцененный в 197 тысяч рублей независимой организацией, был передан на реализацию. Так как покупателей арестованного имущества не нашлось, взыскателю было предложено забрать машину в счет погашения долга.

Стоит отметить, что исполнительное производство в отношении приморца не окончено, ему предстоит выплатить остаток долга в размере более 800 тысяч рублей.