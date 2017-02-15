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Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России

Приложение станет доступным к марту 2017 года
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Мобильное приложение «Карты убитых дорог» поможет в борьбе с плохими дорогами, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на ДНИ24.

Активист ОНФ и специалист проекта Дмитрий Цопов рассказал, что мобильное приложение с красноречивым названием «Карта убитых дорог» находится на стадии активной разработки. С помощью него любой неравнодушный пешеход и автолюбитель смогут фиксировать местонахождение проблемных участков дороги, привлекая к проблеме внимание общества и местных властей. Отсутствие люка, провалившиеся решетки водостока, провалы грунта, ямы и стершиеся разметки, неработающий светофор – эти и другие локальные дефекты можно будет отметить на карте, чтобы впоследствии отечественные чиновники знали, куда нужно направлять помощь.

Предполагается, что после приложения также будет создан специальный сайт, где все функции будут аналогичны. Кроме этого, на интернет-портале периодически будут составляться рейтинги российских дорог, базирующийся на результатах голосований, кроме которых гражданам будет предоставляться информация о начатых и завершенных ремонтных работах на дорогах страны.

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