Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? 13:15, 15 февраля Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? (Видео)
Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина 13:05, 15 февраля Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина (Эксклюзив)
Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году 12:52, 15 февраля Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
Новостная лента
Февраль, 15 среда
13:28
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
13:28
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
13:28
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
13:15
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? Видео
13:05
Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина Эксклюзив
13:03
Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
12:52
Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:43
Жительница Приморья "пронесла мимо кассы" 200 000 рублей
12:34
Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений
12:27
Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса
12:17
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:14
Владивостокские полицейские сыграли в мини-футбол Фото
12:03
Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы
11:40
Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
11:31
Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд Адреса
11:26
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
11:25
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:19
Находка: антрацитовый снег, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере
11:16
В Приморье оштрафовали авиазавод
11:13
Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке
11:08
Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока
10:59
Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
10:48
Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке
10:37
Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса
10:15
Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37 Фото
10:04
Инвалиды не могут попасть в торговые центры Владивостока Видео
09:58
Доллар упал, но радоваться рано
09:51
В Приморье тигрица травмировала лапу
09:38
Более 70 килограмм наркотиков уничтожено в Приморье Фото
09:27
Приморец "отобрал" чужой автомобиль за долги
09:16
Московские авиарейсы задерживают в эаропорту Владивостока
09:09
Гороскоп на 9 февраля
08:59
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Жительница Приморья "пронесла мимо кассы" 200 000 рублей

Страховщик не переводил материальные средства на счет компании
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Следователем отдела полиции города Артема окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата) и по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение представителя страховой компании. Заявитель рассказал о том, что при проведении ревизии у страхового агента обнаружена задолженность на сумму свыше 200 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу. В отделе полиции женщина дала признательные показания.

В ходе следствия установлено, что в период четыре месяца подряд страховой агент при заключении договоров по полисам ОСАГО не заполняла платежные документы и не переводила материальные средства на счет страховой компании. Таким образом, женщина присвоила денежные средства (свыше 200 тысяч рублей) и потратила их по своему усмотрению.

Установлена причастность обвиняемой к 10 эпизодам противоправной деятельности. Расследование завершено.

За присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, предусмотрена ответственность в виде штрафа, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке
12:17, 15 февраля 2017 Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся

В Приморье произошло серьезное ДТП
11:25, 15 февраля 2017 В Приморье произошло серьезное ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье оштрафовали авиазавод
11:16, 15 февраля 2017 В Приморье оштрафовали авиазавод

За несвоевременное устранение нарушений в столовой

Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке
11:13, 15 февраля 2017 Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке

Правоохранители устанавливают личность стрелявшего

Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
10:59, 15 февраля 2017 Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки

В администрации прошло совещание

Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса
10:37, 15 февраля 2017 Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса

От магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд

Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке
10:26, 15 февраля 2017 Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке

Сейчас проезд в районе Станюковича перекрыт