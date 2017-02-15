Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений 12:34, 15 февраля Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке 12:17, 15 февраля Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке (Эксклюзив)
Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки 11:40, 15 февраля Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
Новостная лента
Февраль, 15 среда
12:43
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
12:43
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
12:43
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
12:34
Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений
12:27
Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса
12:17
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:14
Владивостокские полицейские сыграли в мини-футбол Фото
12:03
Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы
11:40
Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
11:31
Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд Адреса
11:26
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
11:25
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:19
Находка: антрацитовый снег, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере
11:16
В Приморье оштрафовали авиазавод
11:13
Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке
11:08
Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока
10:59
Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
10:48
Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке
10:37
Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса
10:15
Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37 Фото
10:04
Инвалиды не могут попасть в торговые центры Владивостока Видео
09:58
Доллар упал, но радоваться рано
09:51
В Приморье тигрица травмировала лапу
09:38
Более 70 килограмм наркотиков уничтожено в Приморье Фото
09:27
Приморец "отобрал" чужой автомобиль за долги
09:16
Московские авиарейсы задерживают в эаропорту Владивостока
09:09
Гороскоп на 9 февраля
08:59
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:09
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 15 февраля Адреса
08:01
Во Владивостоке сегодня +3°C
07:34
На Тайване в результате крушения туристического автобуса погибли 32 человека
06:44
В Чебоксарах пенсионер расчленил знакомого, раскритиковавшего его игру на гармошке
05:32
Россияне возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №13 по улице Комсомольской, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Водитель скрылся с места ДТП, однако позднее был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Субару Форестер перед началом движения не убедился в безопасности маневра. В результате транспортное средство наехало на переходящую дорогу справа налево (с точки обзора для водителя) школьницу 2005 года рождения. Девочка получила сотрясение головного мозга, она была направлена на амбулаторное лечение.

Авария произошла 14 февраля, около 17:00.

Обстоятельства ДТП уточняются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье произошло серьезное ДТП
11:25, 15 февраля 2017 В Приморье произошло серьезное ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье оштрафовали авиазавод
11:16, 15 февраля 2017 В Приморье оштрафовали авиазавод

За несвоевременное устранение нарушений в столовой

Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке
11:13, 15 февраля 2017 Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке

Правоохранители устанавливают личность стрелявшего

Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
10:59, 15 февраля 2017 Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки

В администрации прошло совещание

Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса
10:37, 15 февраля 2017 Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса

От магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд

Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке
10:26, 15 февраля 2017 Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке

Сейчас проезд в районе Станюковича перекрыт

Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37
10:15, 15 февраля 2017 Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37

Произошел обвал трассы