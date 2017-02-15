Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №13 по улице Комсомольской, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Водитель скрылся с места ДТП, однако позднее был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Субару Форестер перед началом движения не убедился в безопасности маневра. В результате транспортное средство наехало на переходящую дорогу справа налево (с точки обзора для водителя) школьницу 2005 года рождения. Девочка получила сотрясение головного мозга, она была направлена на амбулаторное лечение.

Авария произошла 14 февраля, около 17:00.

Обстоятельства ДТП уточняются.