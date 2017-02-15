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Владивостокские полицейские сыграли в мини-футбол

В соревнованиях приняли участие 10 команд
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился Чемпионат по мини-футболу среди сборных команд оперативных зон и строевых подразделений Управления МВД России по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Два дня в спорткомплексе краевого управления ГИБДД проходили состязания сотрудников полиции. В результате упорной борьбы за статус победителя первое место завоевала команда Уссурийской оперативной зоны. Второй стала команда Лесозаводской оперативной зоны. Почетное третье место заняли полицейские УМВД России по городу Владивостоку.

Лучшим вратарем турнира признан сержант полиции Константин Слободенюк из отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г.Владивостоку. В номинации «Лучший защитник» победил сотрудник Экспертно-Криминалистического Центра краевого УМВД майор полиции Шамиль Давлятханов. Лучшим нападающим признан оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску младший лейтенант полиции Евгений Таймергенов.

На церемонии закрытия соревнований заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом краевого УМВД Николай Данилов пожелал участникам турнира новых спортивных достижений и побед.

Победителям вручены кубки, медали и почетные грамоты.

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