Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса

Люди пытаются «выживать» в современном мире

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Греческие ученые в ходе исследования выяснили, каких партнеров предпочитают женщины в момент кризиса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 600 женщин в возрасте от 25 до 45 лед, а их доход колебался до 2 тысяч евро, все они имели среднее или высшее образование.

Результат показал, что проживавшие в более бедных регионах дамы отдавали предпочтение надежным и верным партнерам, уделяя минимум внимания сексуальной жизни. Одновременно с этим те, чей доход превышал 2 тысячи евро, напротив, считали сексуальный аспект одним из ключевых критериев. Однако в период кризиса даже дамы с более достойным заработком ставили на первый план надежность, опережавшую романтику.

По словам ученых, ключевым моментом в современном мире играет вопрос: «Насколько быстро ты можешь стать богатым». Именно поэтому романтика и чувства сейчас отступают на задний план, а борьба за выживание выходит на передний.