Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы

Проект стартовал еще в 2015 году

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Образовательный проект по изучению китайского языка продолжается в муниципальных библиотеках Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Первые в этом году уроки состоялись в библиотеках № 7 (ул. Калинина, 281), № 12 (ул. Калинина, 281), в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21) и в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).

Уроки, рассчитанные на ребят 7-12 лет, проводят волонтёры – студенты Восточного института ДВФУ.

«Игровая форма занятий сразу вовлекает детей в процесс изучения нового языка, а просмотр мультипликационных фильмов на китайском языке в середине уроков улучшает концентрацию и способствует лучшему восприятию информации, - отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – В ходе занятий школьники осваивают начальный уровень китайского языка. Уроки проходят один раз в неделю абсолютно бесплатно».

Подробная информация и запись по тел.:

библиотека №12 (ул. Калинина, 281), тел.: 227-34-35. Занятия по пятницам в 16 часов;

библиотека № 6 им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21), тел.: 227-84-10. Занятия по средам в 17 часов;

детская библиотека № 7 (ул. Калинина, 281), тел.: 227-37-84. Занятия по пятницам в 18 часов;

центральная библиотека им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48), тел.: 236-13-70. Занятия по воскресеньям в 11 часов.

Напомним, проект по изучению китайского языка стартовал в муниципальных библиотеках Владивостока в марте 2015 года.