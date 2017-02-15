В Приморье произошло серьезное ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Серьёзная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.

ДТП произошло в районе села Перетино, Партизанский район. Мужчина, управлявший автомобилем Mazda Premacy, по неизвестным пока причинам не справился с управлением транспортного средства, в результате чего произошла серьезная авария. В момент происшествия в салоне автомобиля находилась пассажирка. Как стало известно, женщина ударилась головой. Мужчина же получил травму позвоночника. Самые серьезные повреждения получил автомобиль. Покинуть место аварии самостоятельно ему вряд ли удастся.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.