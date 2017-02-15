В Приморье оштрафовали авиазавод

За несвоевременное устранение нарушений в столовой

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В декабре 2016 года в городе Арсеньев Приморского края в отношении авиакомпании «Прогресс» была проведена внеплановая проверка: инспекторы Роспотребнадзора проверяли, как предприятием выполняются предписания ведомства об устранении нарушений (были нарушены требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

В ходе рейда было установлено: не все предписания завод выполнил в установленный срок: не были разработаны, а значит и не были внедрены процедуры, основанные на принципах ХААСП, не организован и не проводится производственный лабораторный контроль в столовой отдела № 359 и столовой МСЧ отдела № 352 ПАО ААК «Прогресс».

В связи с этим Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении компании к ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения дела ААК «Прогресс» была признана виновной и была обязана судом выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.