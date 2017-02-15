Неизвестный совершил убийство в автосервисе во Владивостоке

Правоохранители устанавливают личность стрелявшего

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 14 февраля, во Владивостоке в автосервисе по улице Борисенко было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением, который являлся хозяином данной фирмы, сообщает РИА VladNews.

Рядом с телом правоохранительные органы обнаружили гильзу, которая была направлена на экспертизу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В настоящее время личность стрелявшего не установлена. Поиски подозреваемого продолжаются.