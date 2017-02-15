Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока 11:08, 15 февраля Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока
Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки 10:59, 15 февраля Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке 10:48, 15 февраля Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 15 среда
11:12
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
11:12
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
11:08
Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока
10:59
Последствия обрушения трассы во Владивостоке устранят в кратчайшие сроки
10:48
Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке
10:37
Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса
10:26
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
10:15
Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37 Фото
10:04
Инвалиды не могут попасть в торговые центры Владивостока Видео
09:58
Доллар упал, но радоваться рано
09:51
В Приморье тигрица травмировала лапу
09:38
Более 70 килограмм наркотиков уничтожено в Приморье Фото
09:27
Приморец "отобрал" чужой автомобиль за долги
09:16
Московские авиарейсы задерживают в эаропорту Владивостока
09:09
Гороскоп на 9 февраля
08:59
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:09
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 15 февраля Адреса
08:01
Во Владивостоке сегодня +3°C
07:34
На Тайване в результате крушения туристического автобуса погибли 32 человека
06:44
В Чебоксарах пенсионер расчленил знакомого, раскритиковавшего его игру на гармошке
05:32
Россияне возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза
04:21
Хакеры украли с карт россиян более 1 млрд рублей в 2016 год
03:52
Мужчина зверски зарезал жену и 14-летнюю дочь на День святого Валентина в Омске
02:34
Ученые узнали, почему женщины не торопятся рожать детей
01:41
Общественный совет по ЖХК обсудил актуальные вопросы
00:13
Названа точная дата конца света
Февраль, 14 вторник
23:38
Домашнее видео Тарасова с любовницей довело Ольгу Бузову до слез Видео
22:01
Чемпионат по джиу-джитсу пройдет во Владивостоке
21:19
Первый этап городской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди школьников завершён во Владивостоке
20:07
Пенсии МВД в 2017 году: последние новости, повышение, индексация
19:17
Завтра во Владивостоке ожидается до +3°С
19:05
Женщины и в 80 лет продолжают любить секс, - ученые
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока

Актер вспомнил съемки фильма в Приморье
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Российский актер Данила Козловский в День всех влюбленных опубликовал в инстаграм видео, на котором танцует на набережной Владивостока вместе со свой девушкой Ольгой Зуевой, сообщает РИА VladNews.

Таким постом актер решил поздравить всех своих подписчиков с Днем святого Валентина. Примечательно, что видео было снято во Владивостоке, когда в 2016 году проходили съемки фильма «На районе».

Отметим, что с Ольгой Зуевой, которая является уроженкой Владивостока, Данила Козловский встречается уже второй год. Ольга является сценаристом полнометражного фильма «На районе», где Козловский сыграл главную роль.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке
10:48, 15 февраля 2017 Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке

Имеются документы, подтверждающие, что подрядчик знал о нарушениях

В Приморье тигрица травмировала лапу
09:51, 15 февраля 2017 В Приморье тигрица травмировала лапу

Специалисты выясняют, как хищница получила травму

Приморец
09:27, 15 февраля 2017 Приморец "отобрал" чужой автомобиль за долги

Мужчина признался в содеянном

Московские авиарейсы задерживают в эаропорту Владивостока
09:16, 15 февраля 2017 Московские авиарейсы задерживают в эаропорту Владивостока

Расписание

Гороскоп на 9 февраля
09:09, 15 февраля 2017 Гороскоп на 9 февраля

Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:59, 15 февраля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 15 февраля
08:09, 15 февраля 2017 Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 15 февраля

Плановое отключение