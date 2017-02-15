Данил Козловский опубликовал видео-поздравление с Днем всех влюбленных из Владивостока

Актер вспомнил съемки фильма в Приморье

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Российский актер Данила Козловский в День всех влюбленных опубликовал в инстаграм видео, на котором танцует на набережной Владивостока вместе со свой девушкой Ольгой Зуевой, сообщает РИА VladNews.

Таким постом актер решил поздравить всех своих подписчиков с Днем святого Валентина. Примечательно, что видео было снято во Владивостоке, когда в 2016 году проходили съемки фильма «На районе».

Отметим, что с Ольгой Зуевой, которая является уроженкой Владивостока, Данила Козловский встречается уже второй год. Ольга является сценаристом полнометражного фильма «На районе», где Козловский сыграл главную роль.