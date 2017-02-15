Подрядчик знал о небезопасной стройке во Владивостоке

Имеются документы, подтверждающие, что подрядчик знал о нарушениях

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. В распоряжение надзорного ведомства попали документы, подтверждающие тот факт, что подрядчик знал о нарушениях.

«У нас есть копии писем, которыми обменивались заказчик, ООО “Каскад-Строй”, и подрядчик, “Госспецстрой-2”, от 10 февраля текущего года, в которых сообщается о раскрытии трещин. Накануне заказчик проинформировал подрядчика о том, что шпунтовая стена начала трещать. Стороны никого не уведомили, полагая, что ситуация находится под контролем, рассчитывая, что проектные решения имеют двойной запас прочности. Не хотелось бы забегать вперед и говорить об ошибке проектировщиков, тем не менее, отмечу, что данный проект прошел вневедомственную экспертизу», – подчеркнул Михаил Заиченко.

Застройщик с себя вины не снимал и выразил готовность предпринять все необходимые меры для устранения последствий обрушения в жилом квартале. Все работы будут проведены за счет компании.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.