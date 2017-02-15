Во время обрушения дороги во Владивостоке была повреждена теплотрасса

От магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Теплотрасса, обнажившаяся в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. В месте провала выявлен прогиб теплотрассы длиной около метра, однако по итогам осмотра дефектов нет, теплоснабжение не нарушено.

Отметим, что от магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд, это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. В данный момент ведутся работы по поднятию пластов асфальта, необходимо выполнить строительные конструкции и зафиксировать трубопровод в данном положении.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.